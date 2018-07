© Police

An enger Uertschaft si 50 km/h erlaabt, dat misst all Mënsch bekannt sinn. An dach ginn et ëmmer nees Leit déi dëst anscheinend net wëssen oder hinnen egal ass.An der Nuecht vun de Sonndeg op e Méindeg gouf en Automobilist zu Lamadelaine vun der Police ugehalen, dat well hie mat extrem héijer Vitess an eng Police-Kontroll geroden ass. Wéi sech erausgestallt hat, war de Chauffeur mat ganzer 111 Km/h ënnerwee, amplaz den erlaabte 50 Km/h.De presséierten Automobilist krut e provisorescht Fuerverbuet, säi Führerschäi gouf agezunn.