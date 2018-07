Déi presuméiert Täter hate Gezei vun enger Sécherheetsfirma un, dat huet d'Police e Méindeg matgedeelt.Aktiv waren d'Brigangen de Weekend vum 21. an 22. Juli, wou si direkt e puer Bancomaten eidel gemaach hunn an esou u vill Sue komm sinn.Zu Réimech, Stroossen a Miersch hu si Bancomaten duerch eng technesch Manipulatioun opgebrach.D'Enquête, déi direkt ageleet gouf, huet dann och séier zu engem Succès gefouert. D'Beamte vun der Police judiciaire hunn den Donneschdeg, 26. Juli eng Fra festgeholl, déi am Verdacht steet, un der Dot bedeelegt gewiescht ze sinn.Hire Partner konnt iwwerdeems a Frankräich gepëtzt ginn, op Grond vun engem europäesche Mandat d'arrêt.Bei der Enquête hunn déi lëtzebuergesch an der franséisch Autoritéiten enk zesummegeschafft.D'Sue konnte bei verschiddene Perquisitiounen a Frankräich séchergestallt ginn.