De Numm Ecoparc dréit d'Industriezon um Wandhaff schonns zënter enger Rei Joren. Mee d'Visiteuren hunn hei virun allem vill Bëtong gesinn. Vereenzelt Entreprisen hate sech mol zesummegedoen, fir gemeinsam grénge Stroum anzekafen. E richtegt ökologescht Konzept fir de Site huet awer gefeelt. Elo gëtt nogebessert, fir datt d'Natur erëm méi Terrain kritt.

Esou soll et fléissend Iwwergäng tëscht den Verkéiers- a Gréngfläche ginn. D'Planze an d'Beem kréien erëm méi Raum, fir datt d'Gebaier an d'Natur integréiert ginn. Do donieft gëtt och op Herbiziden verzicht.

D'Entreprise ginn an der Iddi ënnerstëtzt, méi bewosst mat der Natur ëmzegoen. Fir d'Opwäertung vum Site gëtt et enk Zesummenaarbecht tëscht der Natur- a Forstverwaltungen, de Pont et Chaussée an den Gemengeservicer.