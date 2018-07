En dramatesche Virfall gouf et e Freideg am Nomëtteg an der oppener Schwämm zu Maacher: Géint 17 Auer ass do engem Visiteur e Jong opgefall, deen am Waasser um Buedem louch.De Schwammmeeschter ass erbäigeruff ginn, deen direkt probéiert huet, de Jong ze reaniméieren.Mam Helikopter ass de Samusdokter op d'Plaz komm, deen dunn nom Këndche gekuckt huet. Et koum an d'Kannerklinik.Éischten Erkenntnisser no wier eng Friemawierkung auszeschléissen, esou d'Police um fréie Méindeg den Owend. D'Enquête leeft awer nach.