Trotz ville Warnschëlter, Flyeren an Informatiounen um Internet traue sech ëmmer nees Leit an d'Waasser vum Stauséi. Vill si sech de Risike vun de Blo-Alge guer net bewosst, ma an de schlëmmste Fäll kënne bei engem Kontakt Schied um Gehir an un der Liewer optrieden.De Marco Schank, Buergermeeschter vun Esch-Sauer, erkläert, dass scho genuch gemaach ginn ass, fir d'Leit vum Schwammen am Stauséi ofzehalen, trotzdeem kéint een net jiddereen dorunner hënneren. Wien d'Warnungen ignoréiert, schwëmmt dofir op eege Responsabilitéit. Laut Reglement mussen d'Leit informéiert ginn, an dat ass och gemaach ginn, sou de Buergermeeschter weider.Um Dënschdeg de Mëtteg ass nach eng Pressekonferenz vun de politesche Responsabele aus dem Nohaltegkeetsministère.