Nom Stauséi ass och elo de Séi vu Wäiswampech mat Blo-Alge geplot. Et däerf een dowéinst vun elo un zu Wäiswampech net méi an d'Waasser.

D'Blo-Alge verbreede sech weider am Land, dat ënnert anerem och duerch déi konstant héich Temperaturen. Nieft dem Stau, ass et vun elo un och verbueden, fir am Séi zu Wäiswampech ze schwammen.

Wéi d'Waasserverwaltung um Méindeg den Owend matdeelt, bleift d'Verbuet, fir net an d'Waasser ze goen, och fir de Stau bestoen.

Vun den 3 Plazen, wou d'Leit am Land kënne Waassersportaktivitéiten nogoen, respektiv schwamme goen, bleiwen also just nach d'Baggerweieren zu Rëmerschen accessibel.

D'Cyanobakterien, déi zu Wäiswampech, respektiv am Stau duerch Echantillonen nogewise goufen, kënnen Haut-Irritatiounen an Duerchfall mat sech bréngen, respektiv och, dass et engem schlecht gëtt, wann een dëst Waasser drénkt oder eng Schlupp kritt.

Dës Geforen gëllen natierlech och fir Déieren, déi och net an d'Waasser dierfen eran, wou Blo-Algen nogewise goufen.

Dës Zort Bakterien gëtt vrun allem duerch héich Konzentratioune vun Phosphor a Stéckstoff ervirgeruff, dat begënschtegt duerch héich Temperaturen.

En tenant compte de l'apparition exceptionnellement précoce d'efflorescences de cyanobactéries dans le lac de la Haute-Sûre, la surveillance du lac de Weiswampach et des étangs de Remerschen a été intensifiée.



• Lac de Weiswampach

Dans ce contexte, l'Administration de la gestion de l'eau a détectée aujourd'hui une prolifération de cyanobactéries dans le lac de Weiswampach. La présence de cyanobactéries, notamment Microcystis sp., une espèce potentiellement productrice de toxines a entretemps été confirmée par le Centre de recherche LIST.



De ce fait une interdiction de baignade et de toute activité nautique doit être prononcée avec effet immédiat pour le lac de Weiswampach.



• Etangs de Remerschen

En ce qui concerne les étangs de Remerschen aucune prolifération de cyanobactéries n'y a été observée et la baignade y reste, à ce stade, autorisée. Toute interdiction éventuelle sera signalée au public via la presse.



• Lac de la Haute Sûre

Suite à la prolifération de cyanobactéries dans le lac de la Haute-Sûre, la présence de toxines a été confirmée la semaine passée par le Centre de recherche LIST dans les échantillons prélevés à différents endroits du lac.



L'interdiction de baignade et de toute activité nautique qui a été prononcée la semaine passée devra être maintenue pour l'ensemble du lac de la Haute-Sûre.







La situation actuelle concernant les eaux de baignade, c'est-à-dire le lac de la Haute-Sûre, le lac de Weiswampach et les étangs de Remerschen, peut être suivie sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau (www.waasser.lu) ainsi que sur le guichet cartographique grand-public du géoportail (http://g-o.lu/3/VHB1).