E Méindeg géint 14.20 Auer koum et um CR111, tëscht Héiweng an Uewerkäerjeng, zu engem schroe Accident, bei deem e Motorrad an en Auto kollidéiert sinn.

© Police

No engem Iwwerhuelmanöver an enger Rietskéier, ass de Motocyclist an en Auto gerannt, deen him entgéint komm ass. Déi 2 Persounen aus dem Auto goufe just liicht blesséiert a koumen an d'Spidol.

De Motocyclist gouf allerdéngs sou schro verwonnt, dass en a Liewensgefor schwieft.