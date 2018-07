Via Twitter huet de Wirtschaftsminister Etienne Schneider matgedeelt, datt déi nächst Indextranche dëse Mëttwoch wäert kommen.

Op den 1. August erfält eng Indextranche. Dat huet de Wirtschaftsminister Etienne Schneider um Dënschdeg de Moie via Twitter matgedeelt. Dësen Datum wier confirméiert, heescht et vu senger Säit. D'Paien an d'Pensiounen klammen domat ëm 2,5%.



Eng nächst Indextranche war sech fir Mëtt Hierscht ze erwaarden, wéi aus dem leschte Bulletin vum Statec Uganks Juli ervir gaange war.