Et soll ee sech där Hëtzt dann och upassen an op alle Fall oppassen, datt ee genuch drénkt. Och soll een, wann et z'evitéieren ass, sech net wärend de wäermste Stonne vum Dag laang an ongeschützt an der Sonn ophalen.Fir de Recht vum Land schwätzt Kachelmannwetter vun Temperaturen tëscht 27 an 32 Grad, woubäi de Wand d'Temperaturen e bëssen "opfrëscht".

D'Alerte vu Meteolux

Procédure Alerte MeteoLux lancée le:31/07/2018 à 07:25:17.

Vigilances MeteoLux: Alerte Orange. Grande chaleur température maximale de 33 à 35 degrés celsius, pour le sud du pays.

Valide pour l'échéance du: 31/07/2018 13:00 au 31/07/2018 20:00.