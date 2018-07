Op der Kräizung tëscht der N18 an dem CR373a ass e Camion getippt, de Chauffer gouf blesséiert a koum an d'Spidol. D'Plaz gouf fir den Trafic gespaart.

Um Dënschdeg de Moie koum et an der Géigend vun der Zone industrielle vu Lenzweiler zu engem méi uergen Accident, wéi e Camion getippt an op d'Chaufferssäit gefall ass. De Mann um Steier gouf dobäi blesséiert an huet missten an d'Spidol geliwwert ginn.D'Streck gouf wärend den Opraumaarbechte gespaart.Op der Plaz war de Samu vun Ettelbréck, d'Pompjeeë an d'Rettungsdéngschter vun Ëlwen, Housen a Klierf.