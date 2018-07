© Police

De Chauffeur vum Auto huet de Cyclist iwwerholl an dobäi koum et zum Zesummestouss. Dëse war esou hefteg, datt de Spigel vum Auto erofgerappt gouf. De Cyclist gouf duerch d'Loft geschleidert a gouf dobäi blesséiert. De Chauffeur vum Auto ass awer einfach weider gefuer.Elo sicht d'Police no Zeien, déi eventuell eppes gesinn hunn an eng Informatioun iwwert de schwaarzen Citroën C4 Picasso, bei deem de rietse Spigel feelt, kënne ginn.All d'Informatioune si fir d'Police vu Réimech um 2447 7500 oder fir den 113.