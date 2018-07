Dat op der Autobunn Diddeleng-Zoufftgen. Besonnesch op d'Pabeieren an d'Autorisatioune gouf gekuckt. 16 Camione goufe kontrolléiert. 18 Infraktioune goufe festgestallt a Protokolle geschriwwen.



De Communiqué:

Contrôle du transport des déchets transfrontaliers / Kontrolle des grenzüberschreitenden Abfalltransportes (20.07.2018)

Communiqué par: Administration des douanes et accises / Administration de l'environnement

En date du 20 juillet 2018, les agents de l'Administration de l'environnement – en collaboration avec l'Administration des douanes et accises – ont procédé à un contrôle routier des transporteurs de déchets transfrontaliers sur l'autoroute Dudelange-Zoufftgen.

Ces contrôles s'inscrivent dans la mise en œuvre du plan d'inspection national que chaque État membre doit élaborer en application du règlement européen concernant le transfert de déchets. Leur but est le contrôle du respect des législations nationales et internationales en matière de transferts de déchets et notamment en matière d'enregistrement et de notification des transferts.

En total, 16 camions ont été contrôlés et 18 avertissements taxés ont été émis.

Pourquoi faire de tels contrôles?

Ces contrôles permettent:

• d'assurer la prévention et la détection des transferts illicites;

• de garantir la bonne gestion des déchets dangereux: réduire les mouvements de déchets dangereux au minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle;

• d'optimiser les processus de traitement de déchets.

Les contrôles des transferts de déchets peuvent comprendre l'inspection des documents, la confirmation de l'identité et, au besoin, le contrôle physique ou chimique des déchets.

---

Die Umweltverwaltung – in Zusammenarbeit mit der Zoll- und Verbrauchsteuerverwaltung – führte am 20. Juli 2018 eine Kontrolle der grenzüberschreitenden Abfallverbringungen (Transport von nicht mehr für den ursprünglichen Gebrauch geeigneten Stoffen oder Güter) an der Autobahn Dudelange-Zoufftgen durch.

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die nötigen Genehmigungen und Begleitpapiere gelegt, welche gemäß europäischem Recht bei der grenzüberschreitenden Verbringung von Abfällen benötigt werden.

Insgesamt wurden 16 Lastwagen kontrolliert. 18 Verstöße wurden dabei festgestellt und gebührenpflichtig verwarnt.

Warum werden solche Kontrollen durchgeführt?

Die Kontrollen erfolgen im Rahmen der Umsetzung des nationalen Inspektionsplanes, welches jedes Land auf Grund der Bestimmungen der europäischen Abfallverbringungsverordnung erstellen muss. Sie ermöglichen:

• das Verhindern und Ermitteln illegaler Abfallverbringungen;

• die sichere und effiziente Handhabung und Behandlung gefährlicher Abfälle, deren Transport limitiert werden muss;

• eine Optimierung der Abfallbehandlungsprozesse.

Die Kontrollen von Verbringungen können dabei die Einsichtnahme in Unterlagen, Identitätsprüfungen und gegebenenfalls die Kontrolle der Beschaffenheit der Abfälle umfassen.