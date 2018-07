An der Nuecht op en Dënschdeg huet d'Police zu Réimech an Elleng-Gare tëscht 23.15 an 1.30 Auer Alkoholskontrollen duerchgefouert.

© RTL Archivbild

Am Ganze goufen 195 Automobilisten op Uerder vum Parquet kontrolléiert.Bei 12 Persounen war den Otemtest positiv an 12 Mol gouf et e Protokoll, respektiv gëtt et juristescht Nospill. 2 Permise goufen nach op der Plaz agezunn.