D'Petitiounskommissioun ass allerdéngs och déi Chamberskommissioun, déi als éischt erëm eng Sëtzung am September wäert hunn a bis den 30. Oktober duerchschafft. Grond dofir ass de Faite, datt d'Petitiounsrecht net duerch Chamberwalen ausser Kraaft gesat gëtt. En Dënschdeg gouf an der zoustänneger Kommissioun d'Recevabilitéit vun 12 Petitioune gepréift, sou de President vun der Petitiounskommissioun Marco Schank. Just eng war net recevabel.





De Marco Schank (Extrait 1)



De Marco Schank (Extrait 2)



Zanter 2014 goufe ronn 700 Petitiounen deposéiert, dovu goufen der 26 ëffentlech debattéiert. Och wann also déi meescht Petitiounen net de Seuil vu 4500 Ënnerschrëften erreechen, versicht een awer de Petitionären entgéintzekommen.

Zanter dem 1. Januar vun dësem Joer bis haut ass all Schaffdag eng ëffentlech Petitioun deposéiert ginn, sou nach de Marco Schank.