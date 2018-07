An engem Reportage, deen den 23. Juli am gewise gouf, hu sech di Responsabel vun der Gemeng Fëschbech kritesch iwwert den neie Wandpark geäussert.

Ma et gouf awer d’Notze vun der Wandenergie zu Lëtzebuerg am grousse Ganzen hannerfrot.



RTL NEWS - VIDEO: Wandpark Miersch Kritik vu Fëschbech: Späichere vun Energie a Leeschtung

Och Lëtzebuerg misst säin Deel fir ee méi propperen Energiemix bäidroen, esou de Mouvement Ecologique Regioun Miersch an Ëmgéigend.



Am Communiqué heescht et: “Dofir wëlle mir d‘ Argumenter géint de Wandpark zu Miersch, déi vun der Gemeng Fëschbech ugefouert ginn – ze vill ee klengen Undeel um Stroum-Mix, problematesch Energiequell – net matdroen. Am Géigendeel, mir wëllen eis derfir asetzen, datt esou ee Wandpark wéi deen hei zu Miersch gebaut däerf ginn. A wann d‘ Bedreiwer d‘ Bierger wierklech systematesch mat abanne géifen, fanne mir et eng besonnesch ënnerstëtzenswäert Initiativ.”