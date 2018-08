Ainhoa Achutegui, Presidentin vum Planning Familial © RTL

Reportage vum Nadine Gautier



De Planning Familial begréisst déi nei Modalitéiten, datt zu 80 Prozent Verhütungsmëttele wéian denrembourséiert ginn, ausdrécklech. Och wann ee sech géif wënschen, datt d’Frae bis d’Wiesseljoer d'Käschten deelweis zeréckbezuelt kriten. Wat d'Eropschrauwe vun der Alterslimitt vun 25 op 30 Joer fir de Remboursement ugeet, gehäit d'Ainhoa Achutegui, Presidentin vum Planning Familial eng Partie Froen an de Raum : Firwat gouf dës Limitt op 30 gesat? Wat bedeit 30 Joer? Ass ee vun deem Alter méi bereet, fir Kanner ze kréien an eng Famill ze grënnen, wéi wann ee méi jonk ass?

Fraen hu Recht op Selbstbestëmmung



Iwwerhaapt sollt een an der ganzer Diskussioun net op den Alter vun der Fra kucken, mee op hir finanziell Situatioun, dat heescht ob si an der Prekaritéit lieft oder net. Et ginn och Fraen iwwer 30, déi sech Verhütungsmëttele net leeschte kënnen, an deemno op de Remboursement ugewise wieren.

Eng aner Nouveautéit, déi um 1. August un a Kraaft trëtt, ass, datt Fraen och deelweis d'Käschte vumzeréckkréien, dat war bis ewell nach net de Fall. Awer och hei bleift eng Fro op. De Verhütungsstäbchen, och ënnertbekannt, gëtt nämlech weiderhin net vun der CNS rembourséiert.Och wa vun e Mëttwoch un nei Bestëmmunge bei de Verhütungsmëttele gëllen, un ee Sujet schéngt sech d’Politik awer net erunzetrauen: d’Sterilisatiounen als Contraceptioun.