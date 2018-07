De Logistikberäich vun der Post (31.07.2018) D'Post huet mam Logistikberäich en zousätzlecht Standbee geschaaft fir sech nieft dem Bréifpostgeschäft, dat ëmmer méi zeréck geet, weider ze diversifiéieren.

D'Post huet mam Logistikberäich zanter engem Joer en zousätzlecht Standbee geschaaft fir sech nieft dem Bréifpostgeschäft, dat ëmmer méi zeréck geet, weider ze diversifiéieren. An enger Hal um Fluchhafe Findel gi Collien aus Asien weider verschéckt a Webshop Servicer ugebueden.



© Christophe Hochard/RTL Télé Lëtzebuerg

Déi klassesch Bréifpost geet mat der Digitaliséierung ëmmer weider zeréck, Päck gi mam Internetshopping awer ëmmer méi verschéckt, op deen Trend setzt ee bei der Post. Fir asiatesch Clienten hëlt een um Findel Päck déi mam Fliger aus Asien kommen un, dedouanéiert se a schéckt se per Camion a ganz Europa weider. Klassesch Logistik, esou de Claude Strasser, Generaldirekter vun der Post. Et hätt ee virun engem Joer bei Null ugefaangen an sech elo e remarkabelt Standbeen opgeriicht. Dës Volummen u Päck ginn dann a ganz Europa weiderverschéckt.

Bis zu 36.000 Päck pro Dag hätt ee scho verschafft, bis 100.000 am Dag kéint ee verschaffen, et kann een de Business also nach weider ausbauen, dat bescht Verkafsargument ass d'Zäit seet d'Hijoerdis Stahl, Directrice Adjointe vun der Post. Wann e Client eppes bestallt huet, well dësen seng Liwwerung natierlech esou séier wéi méiglech am Grapp halen.



© Christophe Hochard/RTL Télé Lëtzebuerg

Donieft gëtt och nach Webshopservicer ugebueden, Lagerung vu Wueren, déi fir Clienten op Commande erausgeschéckt ginn. D'Regierung wollt an de leschte Jore ganz geziilt de Logistiksecteur hei am Land ausbauen, de Wirtschaftsminister Etienne Schneider. An dës Rechnung wier dem LSAP-Minister no opgaangen. Geographesch géif een och gutt als Standuert Lëtzebuerg leien, sou dass d'Päck einfach a ganz Europa verdeelt kënne ginn. Dobäi géifen och Aarbechtsplaze geschafe ginn, virun allem fir déi Leit, déi net wéilten op d'Uni goen.



© Christophe Hochard/RTL Télé Lëtzebuerg

Eigentlech misst ee schonn direkt eng weider Hal kréie fir di nei Servicer vun der Post weider kënnen aus ze bauen. "The Sky is the Limit" seet d'Hojoerdis Stahl.