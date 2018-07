© youtube

An der lescht goufen der Police ëmmer méi Fäll gemellt, bei deene Persoune vun Online-Erpresser eng Mail kritt hunn, an där behaapt gëtt, dass ee bei Surfen op Pornosäite gefilmt gouf. Dat Ganzt gëtt dann nach mat Passwierder ënnerluecht, déi am Virfeld vum Affer gehackt goufen.



Vir dass dës Videoen, déi dacks net existéieren, net iwwert déi sozial Netzwierker u Frënn a Famill geschéckt ginn, gëtt d'Affer opgefuerdert eng héich Zomm Bitcoins un eng genannten Adress ze schécken. Dofir hätt een dann en Ultimatum vu 24 Stonnen.



D'Police réit an sou engem Fall d'Noriicht déi ee kritt ze ignoréieren, d'Mailen ze läschen an déi aktiv Passwierder ze änneren. Well dës Banden dacks aus dem Ausland agéieren, ass et schwéier dës Method fir d'Police ze ënnerbannen.



Sollt een Affer vun esou engem Bedruch gewiescht sinn, soll ee Kontakt mat der Police ophuelen, fir dass eng Plainte kann decidéiert ginn.



Vorsicht vor Betrugsmasche: Erpressungsmails mit echten Passwörtern in Umlauf



In letzter Zeit werden der Polizei vermehrt Fälle gemeldet, bei welchen Personen von "Online-Erpressern" eine Mail erhalten, in der behauptet wird, dass der Empfänger beim Surfen auf Pornoseiten gefilmt worden sei. Um diese Behauptung glaubwürdig erscheinen zu lassen, wird die angebliche Tat damit belegt, dass der Erpresser ein "echtes" Passwort des Opfers, welches im Vorfeld gehackt wurde, in besagter Mail angibt.

Anschließend wird der Empfänger zur Kasse gebeten, indem der Erpresser eine hohe Geldsumme in Bitcoins fordert, welche binnen 24 Stunden zu entrichten sei, ansonsten das Video an den gesamten Freundes- und Familienkreis des Empfängers gesendet werde.

Die Polizei rät in jedem Fall diese Nachrichten zu ignorieren, die Emails zu löschen und die aktiven Passwörter zu ändern.

Indem die Urheber dieser betrügerischen Machenschaften aus dem Ausland agieren ist die Unterbindung solcher Versuche oft schwer möglich.

Sollten Sie Opfer eines solchen Betruges geworden sein, nehmen Sie Kontakt mit einer Polizeidienststelle ihrer Wahl, https://police.public.lu/fr/votre-police/postes-police.html auf, um Klage zu führen.