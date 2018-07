Am Dezember ginn d'Waasserschutzzone ronderëm de Stauséi Uewersauer nei ausgewisen. Dat aalt Reegelwierk ass um Fong méi wéi en halleft Joerhonnert al.

Eist Drénkwaasser wier zwar och elo ganz gutt, mä „mieux vaut prévenir“, heescht et aus dem Ëmweltministère. Dofir wier d'Zil eng manner héich Belaaschtung am Stau, d'Opbereedung beim Waassersyndikat SEBES wier haut nämlech opwänneg.

Dofir kommen nei Mesuren, respektiv zum Deel ginn aler präziséiert, esou d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg. Et dierfte keng Bakterien an d'Drénkwaasser kommen, vun deenen ee krank gëtt. Verschidde schiedlech Produite géif een nach ëmmer an de Schutzzone fannen, dofir misst méi streng kontrolléiert, voir Produite verbuede ginn, sou d'Carole Dieschbourg.





D'Carole Dieschbourg



De Claude Turmes



A gewëssene Schutzzone sollen also méi staark Restriktioune fir d'Landwirtschaft gëllen. E ganz klengen Deel vun der landwirtschaftlecher Fläch wier betraff an eigentlech wier et och haut schonn do verbueden ze piffen, heescht et aus dem Ministère.Verschidde concernéiert Bauere vun Eschduerf hate sech rezent an engem RTL-Reportage beschwéiert a gesot, si géingen ëm hir Existenz fäerten.De Staatssekretär am Ëmweltministère Claude Turmes seet, datt no engem gewësse Gläichgewiicht misst gesicht ginn, fënnt awer och däitlech Wierder a weist drop hin, datt den Drénkwaasserschutz absolut Prioritéit misst hunn. Hien hofft, dass no der Polemik vun de leschten Deeg, awer och en Equiliber dra kéim, wat hei géif gemaach ginn.Et géif drëm goen en Equiliber ze fannen, an den heescht jo, dass d'Baueren eigentlech remuneréiert gi fir déi Service-Déngschtleeschtung, dass se an engem Drénkwaasserschutzgebitt mathëllefen, dass dat Waasser am Réizoustand sou gutt wéi méiglech ass. Dat wier den Equiliber, deen ee géif probéieren hinzekréien, sou nach de Claude Turmes.

D'Carole Dieschbourg



Et géing een d'Suerge vun de concernéierte Baueren eescht huelen, seet d'Carole Dieschbourg, weist awer op Kompensatiounsmesuren hin, déi elo scho fir d'Landwirtschaft en place wieren. D'Ministesch versteet total, dass et bei verschiddene Betriber ëm d'Iwwerliewe geet, an dofir hätt een net gewaart bis déi nei Schutzzon do ass. Et hätt ee sech schonn 2016 als Regierung schonn d'Moyene ginn, fir hei kënne Projete fir den Drénkwaasserschutz ze maachen.

1,2 Milliounen Euro wieren zënter 2016 hei gefloss.Datt diskutéiert gëtt wier normal, seet d'Carole Dieschbourg, verschidden Dispositioune am Projet hätten och fir Mëssverständnesser gesuergt a géingen erausgeholl ginn.D'procédure publique wier dofir do, fir datt d'Leit sech aktiv kéinte mat abréngen, a fir datt kéint nogebessert ginn.