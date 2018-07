En Datenzenter ass eng vun de méigleche Léisungen. Awer och aner Iddie gi gepréift, éier et zu enger ëffentlecher Ausschreiwung kënnt.

Zanter 2008 huet de Findel eng ënnerierdesch Zuchgare, déi den Ament net genotzt gëtt. Op eng rezent parlamentaresch Fro vum Laurent Mosar a Serge Wilmes huet den Transportminister François Bausch drop higewisen, datt Luxairport weider no potentielle Cliente fir een Datenzenter géif sichen, deen an der Gare kéint implementéiert ginn. Dëse Projet wier Deel vum geplangten Airport City, deen Ufank nächst Joer soll realiséiert ginn. Hei sinn ënnert anerem och ee Business-Center an een Hotel ronderëm de Findel mat ugeduecht.

Dëst och Iwwerleeungen déi de Lëtzebuerger Entrepreneur Steve Krack an de leschte Joren gehat hätt, wéi hie mat Architekten ee Projet ausgeschafft huet. Den Deel iwwert der Gare misst opgerappt ginn, en Hotel, Business Center a Geschäfter gi sech hei ënnerierdesch virgestallt. E Projet, deen och de Responsabelen am Ministère a vu Luxairport virgestallt gëtt.





Visioun: Den Deel iwwert der Gare misst opgerappt ginn, en Hotel, Business-Center a Geschäfter gi sech hei ënnerierdesch virgestallt.

Déi ënnerierdesch Gare ass 450 Meter laang an huet 35 Milliounen Euro kascht, zanter bal 10 Joer steet se eidel. Vill Projeten an Iddien gouf et iwwert di lescht Joren.





Um Findel ass eng ënnerierdesch Zuchgare, déi ongenotzt bleift. D'Iddi, fir e Parking dran ze maachen, ass fale gelooss ginn.