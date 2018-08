© Stéphane Gitt

Fir d'aachte Kéier huet en Dënschdeg d'Asbl Etika zesumme mat der Spuerkeess Projete ausgezeechent, déi sech fir sozial an nohalteg Zwecker asetzen. Ënnerstëtzt ginn dës Initiativen ënner anerem duerch Kreditter, déi iwwert alternativ Spuerkonte finanzéiert ginn.

Sozial an nohalteg Projete vun Etika ausgezeechent (31.07.2018) Fir d'Magali Paulus, Presidentin vun der Associatioun Etika, waren de Lien mat der Migratiounsfro an d'Solidaritéit dëst Joer besonnesch wichteg.

Ausgezeechent goufen nieft dem Comité pour une Paix juste au Proche Orient (CPJPO) an der Asbl Digital Inclusion och d'Initiativ Ama Mundu Technologies an de Projet Sleeves up vun der Touchpoint Asbl, déi allebéid Mentioune kruten.Fir d'Magali Paulus, Presidentin vun der Associatioun Etika, war de Lien mat der Migratiounsfro dëst Joer besonnesch wichteg: Si schwätzt vun engem kloren, bewosste Signal vun der Solidaritéit mam palästinensesche Vollek a mat de Migranten.Ekologesch a sozial Problemer kéint een dobäi nëmme léisen, wann een dës vu verschiddene Säite géing ugoen.Sou engagéiert sech zum Beispill Digital Inclusion dofir, d'Integratioun vu Refugiéen an den Asaz fir en nohaltege Gebrauch vu Computeren a Smartphonen ze verbannen. De Präis wier dobäi virun allem wichteg, fir d'Projete méi bekannt ze maachen, sou de Patrick de la Hamette vun Digital Inclusion: "Mir brauche Visibilitéit, well mir sinn e partizipative Projet." D'Leit sollten de Projet kennen a wëssen, datt si drun deelhuele kënnen, zum Beispill duerch den Don vun engem Laptop oder engem Smartphone.Fir de CPJPO, dee sech a Westjordanien em traumatiséiert palästinensesch Kanner a Flüchtlingslagere këmmert, ass dee mat 2000 Euro dotéierte Präis och eng Unerkennung no jorelaangem Asaz, sou d'Presidentin Martine Kleinberg, an dat wier ganz wichteg fir Ekipp op der Plaz.Finanziell kann een dës Projeten dann och mat engem alternative Spuerkont ënnerstëtzen, deen et erméiglecht, dass d'Initiative vu méi favorabele Kreditter profitéiere kënnen.

Communiquéen

Pour la 8ème année consécutive l'association etika a récompensé des initiatives luxembourgeoises à la fois innovantes dans le domaine de la plus-value sociale et environnementale.Comme chaque année, etika a récompensé deux lauréats en deux catégories. La première catégorie récompense une association qui a fait l'objet d'un crédit bancaire de la BCEE accompagné d'une bonification d'intérêts de etika et la deuxième catégorie des projets indépendants. Les prix d'une valeur de 2000 euros ont été remis par la Ministre de l'environnement Carole Dieschbourg. Françoise Thoma, Directeur Général de la BCEE, était également présente à cette remise de prix.Dans la catégorie des « crédit alternatif », l'ONG luxembourgeoise Comité pour une Paix Juste au Proche Orient a été récompensée pour son projet de soutien psychosocial destiné aux enfants vivant en situation de conflit armé dans le camp de Jénine en Palestine, un projet cofinancé par la direction de la coopération du Ministère des Affaires étrangères.Dans la catégorie « projet indépendant », le prix a été remis à l'asbl Digital Inclusion qui propose à la fois de rendre accessible la technologie de l'information à tout le monde et de favoriser l'inclusion sociale des réfugiés en les formant aux techniques d'upcyling dans le domaine des nouvelles technologies. Le projet et social et durable dans le domaine environnemental en promouvant le recyclage d'appareils électroniques et informatiques et luttant ainsi contre le gaspillage et l'obsolescence programmée.Deux mentions spéciales d'une valeur de 500 euros chacune ont également été remises : dans la catégorie « crédit alternatif », c'est l'entreprise Ama Mundu Technologies spécialisée dans le recyclage de productions organiques liquides issues de l'agriculture pour transformer d'un côté en eau parfaitement propre, et de l'autre en fertilisants pour les sols, tout ceci avec un minimum de consommation d'énergie.L'autre mention dans la catégorie « projet indépendant » a été attribuée au Projet Sleeves Up de l'asbl Touchpoints qui a pour objet de soutenir les nouveaux arrivants au Luxembourg pour convertir leurs talents en un moyen d'auto-emploi par le biais de formations, d'un mentorat individualisé et d'un suivi personnalisé.La présidente de l'association Magali Paulus a déclaré « Nous sommes fiers de soutenir de tels projets écologiques et sociaux qui montrent le dynamisme d'acteurs luxembourgeois pour s'inscrire dans la durabilité au sens large c'est dire écologique et sociale. De plus, trois lauréats sur quatre sont engagés dans le soutien aux réfugiés, ce qui nous réjouit car ils démontrent qu'il est possible de porter un autre regard sur ces populations en dépit de l'actualité souvent dramatique qui les concerne. Ils démontrent qu'une prise charge bien menée des migrants -qu'ils soient résidents en Palestine ou au Luxembourg - est un investissement qui profite à tous. ».Zum achten Mal in Folge, hat die asbl etika verschiedene Luxemburgische Initiativen aus dem Bereich sozial-ökologische Mehrwertschöpfung mit Preisen bedacht.Wie jedes Jahr, benannte etika dabei jeweils zwei Preisträger in zwei Kategorien. Die erste Kategorie bedenkt Projekte welche durch die Spuerkeess und etika zinsvergünstigt finanziert worden sind (Alternativkredite), die zweite Kategorie, Projekte bei denen das nicht der Fall ist (unabhängige Projekte). Die Preise in Höhe von je 2.000 Euro, wurden durch die Umweltministerin Carole Dieschbourg, in Anwesenheit von Françoise Thoma, Directeur Général der Spuerkeess, verliehen.In der Kategorie Alternativkredite wurde die Luxemburger NGO Comité pour une Paix Juste au Proche Orient ausgezeichnet. Ihr Projekt ermöglicht seelsorgerische Unterstützung für Kinder im Westjordanland, die unter den bewaffneten Konflikten leiden. Das Projekt wird vom Kooperations- und Außenministerium kofinanziert.In der Kategorie unabhängige Projekte, ging der etika-Preis an die asbl Digital Inclusion, die es jedermann erlaubt Zugang zu den Informationstechnologien zu bekommen, dabei wird vor allem versucht Flüchtlingen eine Hilfe zur Inklusion anzubieten, auch indem das Angebot besteht Upcycling-Techniken im Bereich der neuen Technologien zu erlernen. Das Projekt ist daher nachhaltig und sozial, es inkludiert Neuangekommene und versucht elektronische Geräte länger nutzbar zu machen.Neben den beiden Hauptpreisen wurden zwei lobende Erwähnungen, im Wert von jeweils 500 Euro, ausgesprochen. In der Kategorie Alternativkredit, wurde das Unternehmen Ama-Munu-Technologies ausgezeichnet. Das Unternehmen bereitet Flüssignebenprodukte der Landwirtschaft wieder auf und gewinnt so neben sauberem Wasser auch Düngemittel, ohne dabei viel Energie einsetzen zu müssen.Die zweite lobende Erwähnung in der Kategorie unabhängige Projekte wurde dem Projekt Sleeves Up, der asbl Touchpoints zuteil, welches zum Ziel hat Neuankömmlinge dabei zu unterstützen ihre eigenen Talente für sich nutzbar zu machen. Dies soll gelingen durch ein Zusammenspiel von Selbstbefähigung und Ausbildung, sichergestellt durch ein individualisiertes Mentoring.Die Präsidentin von etika, Magali Paulus, lässt wissen : „Wir sind stolz, solche sozial und ökologisch wertvolle Projekte unterstützen zu können, die zeigen, dass es in Luxemburg Akteure gibt die Nachhaltigkeit in das Zentrum ihrer Arbeit stellen. Des Weiteren, sind drei der Preisträger im Bereich Flüchtlings- und Migrationshilfe tätig, was uns froh stimmt. Dies ermöglicht eine andere Perspektive auf diese Bevölkerungsgruppen einzunehmen, als eine welche aktuell häufig in den Medien kursiert. Auch zeigt dies, dass eine Hilfestellung zur Übernahme von Selbstverantwortung für Migranten – seien sie Palästinisch oder Luxemburgisch – eine Investition ist, von der wir alle profitieren."