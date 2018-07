© Facebook / Nicolas Schmit

Et geet ëm d'Stroosseschied op der Streck tëscht Bäerdref an Iechternach, no de schroen Iwwerschwemmungen. Dat wier virun 2 Méint geschitt, a bis haut wier do nach net intervenéiert ginn, dëst obwuel ee scho parlamentaresch, an aner Ufroe gestallt hätt. Experte géife bestätegen, dass déi Strooss bis de Wanter kéint reparéiert sinn, wann ee just wéilt, a wann ee sech d'Moyenen dofir géif ginn. Bei de Wanderweeër hätt ee sech déi Moyenen ginn an et wier direkt eppes geschitt. De Plan d'urgence hätt och hei direkt misse lancéiert ginn, sou nach den Nicolas Schmit.

Weider seet den Aarbechtsminister: "Ech deelen d’Ongedold vun de Matbierger.Et geet net duer iwer Mobiliteit ze schwetzen,do wou se verhennert as muss se retableiert gin.Duerfir brauch een de politeschen Wellen."