Géint 4.50 Auer e Mëttwoch war op der A6 tëscht Stengefort a Capellen e Motocyclist mat senger Maschinn verongléckt a gouf dobäi blesséiert. Zu Biermereng an der Elvenger-Strooss ware en Dënschdeg den Owend géint 20.50 Auer en Auto an e Moto anenee gerannt. Och hei gouf eng Persoun verwonnt, wéi den 112 de Moie mellt. Kuerz no 18.30 Auer war tëscht der Misärsbréck a Bauschelt en Auto accidentéiert. Eng Persoun gouf blesséiert.



Nozedroe bleiwen nach zwee Accidenter aus dem fréien Dënschdeg Owend. Eng Kéier tëscht Alzeng an dem Schlammestee wou zwou Persoune verwonnt goufen, an tëscht Luerenzweiler a Lëntgen, wou et ee Blesséierte gouf.



Zu Rëmeleng an der Rue des Martyrs war géint 17.30 Auer eng Heck a Brand geroden an ëm déi selwecht Zäit stoung an der Stad um Boulevard de la Pétrusse eng Poubelle a Flamen.