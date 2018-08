Um Samschdeg den Owend géint 21 Auer gouf e Mann vun 3 Jugendlechen am Parc Emile Mayrisch attackéiert an iwwerfall.

D'Täter hunn de Mann aggresséiert an hien opgefuerdert, fir hinne säin Handy an aner Géigestänn, déi hie bei sech hat, ze ginn. D'Affer huet dono d'Police alarméiert, déi 2 Jugendlecher an e jonke Mann konnte lokaliséieren, déi op d'Beschreiwung vum Affer gepasst hunn. D'Affer selwer huet dës Persounen dann och dono als presuméiert Täter identifizéiert.Eng vun den dräi Persounen, déi d'Police matgeholl huet, huet méi spéit d'Dot och zouginn an der Police uginn, wou d'Saache wieren. Dës goufen an engem Feld an der Kälerstrooss fonnt ginn.Déi 3 Persoune goufe wéinst Déifstall, a Kombinatioun mat Gewalt a Menacen, protokolléiert.