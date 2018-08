Am Fall Kevin de Bruyne muss Image Rights de Kontrakt tëscht der Gesellschaft KHDB an der City Football Group vu Manchester kommunizéiert kréien.

© AFP

Et ass eng Victoire fir d'Lëtzebuerger Gesellschaft Image Rights an eng Néierlag fir de belsche Futtball-Nationalspiller Kevin de Bruyne, d'Uerteel vum Stater Référésgeriicht an der Affär ëm Droits à l'image vum Sportler.

D'Schnellgeriicht huet nämlech decidéiert, dass Image Rights de Kontrakt tëscht der Gesellschaft KHDB, déi dës Billerrechter zanter Ufank 2016 geréiert, an der City Football Group vu Manchester muss kommunizéiert kréien. De Kevin de Bruyne spillt jo fir deen englesche Veräin. Datselwecht gëllt fir d'Avenanten zu deem Kontrakt.





Doriwwer eraus muss d'Societéit KHDB och d'Avenanten zum Kontrakt tëscht dem Fussballer an der Gesellschaft Nike European Operations Netherlands erausginn. KHDB huet vun deem Moment un, wou hir dës Ordonnance zougestallt gëtt, 15 Deeg Zäit, fir Image Rights déi verschidden Dokumenter matzedeelen. Fir de Fall, dass dat net geschitt, ass fir all Dag Retard eng Astreinte vun 2.000 € fälleg, woubäi fir dat Zwangsgeld e Plafong vun zwou Milliounen € gëllt. Dogéint gouf d'Demande vun Image Rights ofgewisen, fir och de Kontrakt tëscht KHDB a Manchester City erauszekréien. Bannent engem Delai vu 15 Deeg no der Zoustellung vum Uerteel kann Appell dogéint gemaach ginn.

Konkret goung et an dëser Affär jo dorëms, dass sech Image Rights beim Transfer vum Fussballer, am Joer 2013, vu Genk an der Belsch eriwwer bei Chelsea an England ëm d'Gestioun vun de Recetten aus den Droits à l'image bekëmmert huet, déi de Mëttelfeldspiller op der Insel krut. Dofir hat säin Ëmfeld zu Lëtzebuerg d'Sociétéit KHDB gegrënnt. Deemools kritt sech de Kevin de Bruyne awer net an England duerchgesat a wiesselt an Däitschland, bei Werder Bremen a bei Wolfsburg. Do schléit hie voll an, am Géigesaz zur Gesellschaft KHDB, déi keng Sue kritt, well de Spiller net vun Droits à l'image an England profitéiert. Wéi de Belsch 2015 bei Manchester City an England wiesselt, ännert dat. De Patron vun Image Rights an Aktionär vu KHDB gëtt allerdéngs um Dag, ier de Kevin de Bruyne do ënnerschreift, ofgesat, a Méint drop de Rescht vun den Aktionären. De Papp vum Fussballer bleift eleng iwwreg, an zanter Ufank 2016 geréiert hien d'Droits à l'image vu sengem Fils. Well Image Rights der Meenung ass, dass de Kontrakt mat KHDB ni richteg opgeléist gouf, hat d'Gesellschaft 1,8 Milliounen € gefrot.

An der Sëtzung virun engem knappe Mount war virun allem doriwwer gestridde ginn, ob am Kontrakt vum Kevin de Bruyne mat Manchester City Dispositiounen iwwert d'Droits à l'image dra stinn oder net. De Riichter hat sech absënns d'Froe gestallt, firwat KHDB de Kontrakt vum Kevin de Bruyne mat Manchester City net virleeë kéint, wat d'Societéit doduerch ze verléieren hätt a firwat se sech mat Hänn a Féiss dogéint wiere géif. An deem Sënn huet hien dann och elo entscheet.