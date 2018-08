© RTL Archivbild

Am Viséier geroden, sinn dowéinst d'Sécherheetsbestëmmunge ronderëm d’Bassengen an ëffentlech Piscinnen. Hei am Land gëtt et keng konkret Reegelung iwwer d'Zuel vu Schwammmeeschteren, déi mussen an enger ëffentlecher Schwämm oppassen. Och d'Ausbildung ass an all Schwämm intern gereegelt.





Sécherheet a Schwämmen / Reportage Danielle Goergen



D'Inspection du travail et des Mines – kuerz ITM - verlaangt, datt all Rettungsschwëmmer e Rettungsbrevet an en Éischt Hëllef Cours muss matgemaach hunn. Eng minimal Ausbildung also, intern kann eng Piscine awer och méi verlaangen. Prinzipiell ass och e Schwammmeeschter dobäi, deen eng Geselleprüfung oder eng Meeschterkaart huet. D'Visiteuren hätten dacks och e falscht Bild vun der Aarbecht, déi muss um Bord vun de Bassenge geleescht ginn.



Den Nico Prickaerts vun der FLNS, der Fédération Luxembourgeoise de Natation et de Sauvetage, ass selwer Schwammmeeschter an der Mierscher Schwämm Krounebierg. Hie seet, dass wann een 8 Stonne laang just op Käpp kuckt, gesäit een iergendwann net méi wierklech wat lass ass. Dat huet näischt mat Noléissegkeet ze dinn.



Beim Schoulschwamme ginn et konkret Punkten, déi mussen agehale ginn. Hei muss op 20 Kanner op d'mannst ee Surveillant dobäi sinn. An ëffentleche Piscinnen ass dat net de Fall. Wann e Kand nach net sécher schwammen kann, dann ass et net eleng um Schwammmeeschter, fir dëst am A ze behalen.



Elteren hunn och eng Responsabilitéit an dat géif heefeg vergiess.

D'Leit ginn an d'Schwämm eran an denken, well se 2 Euro bezuelt hunn, dass de Schwammmeeschter fir alles responsabel ass wat geschitt. De Schwammmeeschter ass do, fir Éischt Hëllef ze leeschten an ze kucken, dass alles gutt ofleeft, betount den Nico Prickaerts, mä hie kann net alles gesinn. D'Elteren hunn nach ëmmer eng Opsiichtsflicht.

Kanner ënner 10 Joer, déi nach net richteg schwamme kënnen, sollen net eleng gelooss ginn, well et ass séier eppes geschitt. Dofir wier et och net an der Rei wann d'Eltere beispillsweis e Buch liesen, um Handy sinn an d'Kand eleng am Waasser loossen. Den tragesche Fall vu Maacher weist, wéi séier et ka goen, dass e Mënsch, ob Kand oder Erwuessenen, säi Liewen am Waasser ka loossen, an dat obwuel all Noutfall-Zeenarien séier gegraff hunn.