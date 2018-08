Chinesesch Coursen am Athenée - Reportage Anick Goerens



"Nî hâo", also "gudde Moien" sou huet et am September zejoert fir d'éischte Kéier hei am Land op enger Lëtzebuergescher 6ème Classique geheescht. Déi Chinesesch Sektioun am Athénée an der Stad war eng Première am Grand-Duché. 24 vu ronn 200 6èmes Schüler hate sech dofir ageschriwwen, am Latäin waren et der als Verglach 34. D'Coursë kommen deemno immens gutt un.

An dat weist sech och dorunner, dass fir dës Rentrée 2018/19 nees 35 vu ronn 220 Schüler op der 6ème sech fir dëst usprochsvollt Fach ageschriwwen hunn. Den Direkter vum Kolléisch, de Jos Salentiny, hat sech fir dës Optioun vum Mandarin-Chinesesch agesat an ass direkt op vill Zousproch gestouss. D'Resultater géinge sech weise loossen, d'Schüler hätten immens vill geléiert: liesen a schreiwen, d'Schrëftzeechen an och d'Aussprooch. Do derbäi kritt een dann och nach en Abléck an d'Kultur.



D'Chinesesch koum fir d'6èmes Schüler als eng drëtt Optioun derbäi, nieft dem Latäin an dem Englesch. D'Section Classique géing och net ënnert der neier Konkurrenz leiden. Et géing relativ wéineg Iwwerschneidunge ginn, well Jugendlecher déi sech fir Chinesesch entscheet hunn, an engem anere Fall net onbedéngt op Latäin gaange wären, erkläert den Direkter. Een dee Latäin wéilt maachen, géif dat aus anere Beweeggrënn maachen... dee sech vläicht méi fir déi europäesch Originnen a Kultur intresséiert. Een dee Chinesesch wielt, dee wéilt awer eventuell iwwert Europa eraus kucken an eppes kenneléiere wat ganz anescht ass, wéi eis europäesch Sproochen, sou de Jos Salentiny. Mat Sécherheet géifen awer och ekonomesch Iwwerleeungen eng Roll spillen, well d'Chinesesch och am Beruffsliewen ëmmer méi eng grouss Roll spillt.



Duerch de grousse Succès ginn et d'nächst Schouljoer schonn 2 eenzel Chinesesch-Klassen an eng weider Enseignante gouf agestallt. Et hätt een och e Lycée a China mat deem een enk géif zesummeschaffen. D'Schüler aus béide Lycéeë kéinte sech elo schonn austausche via Bréiwer oder Mail. Iergendwann an der Zukunft kéint den Direkter sech och virstellen, dass et zu engem Schüleraustausch kéim.



De Kolléisch ass bis ewell den eenzege Lycée, deen d'Chinesesch Sektioun vu 6ème un ubitt, ma wann och mol Schüler aus aner Lycéeën dowéinst wéilten am Athénée an d'Schoul goen, da wär dat och keen Problem, erkläert de Jos Salentiny op Nofro. Den Direkter, deen am September an d'Pensioun geet, freet sech iwwer dësen Enthusiasmus. Eng Beräicherung fir d'Schüler a fir d'Schoul, sou nach den Jos Salentiny.