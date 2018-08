Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De Mann gouf an der Nuecht op e Mëttwoch kuerz no Hallefnuecht dout a senger Zell am Prisong zu Schraasseg fonnt.

Schreiwes vun der Justiz

Communiqué par: ministère de la Justice

Un détenu âgé de 50 ans a été trouvé mort peu après minuit dans sa cellule au Centre pénitentiaire de Schrassig (CPL).

Afin de pouvoir déterminer les circonstances et causes exactes du décès, le parquet de Luxembourg a demandé une autopsie.