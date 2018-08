© AFP

Dat huet och schonn den Agrarminister Fernand Etgen missten zouginn. An Däitschland fäert een den Ament katastrophal Recolte, virun allem bei de Gromperen. Wéi schlëmm den Impakt vun der Dréchent op d'Uebst- an Geméisproduktioun hei zu Lëtzebuerg ass, weess een am Secteur den Ament nach net genee.





Geméisubau brauch Waasser - Reportage vum Pierre Jans



D'"Grandes Cultures" ewéi ee se am Bauere-Jargon nennt, also zum Beispill Mais, Kären a Gromperen, si vun der Dréchent am meeschte betraff. Si ginn am Prinzip nämlech net genat, erkläert de President vum Lëtzebuerger Landesuebstbauveräin Jean-Claude Muller. Et wier den Ament awer nach vill ze fréi fir kënne konkret ze soen, wéi vill dass herno feelt... sinn et 20% oder souguer 60% ? Do misst een nach ofwaarden. Op der Wo gëtt ëmmer de Kont gemaach.

A sengem eegene Betrib huet de Jean-Claude Muller d'Chance, dass hien déi néideg Infrastrukturen huet, fir seng Gromperen trotzdeem ze netzen. Mä dat ass op ville Plazen am Land net méiglech, betount de Bauer. Déi aktuell Regierung hat sech virgeholl der Landwirtschaft däitlech ze hëllefen. Dat wär zum Deel och geschitt, seet de Jean-Claude Muller, awer et géife grouss Problemer am Land ginn, fir Waasser ze hunn. Geméis- an Uebstubau geet awer just, wa Waasser do ass. Do wier een awer momentan nach net, wouduerch de "Selbstversorgungsgrad" relativ niddreg wäert bleiwen, wa mer net de Problem vum Waasser geléist kréien, sou nach de Jean-Claude Muller.



Et ass awer och kloer, dass Netzen de Waasserverbrauch an domat d'Produktiounskäschten hieft. Muss de Konsument dann elo fir e Sak Grompere méi déif an de Portmonnie gräifen? Dorop äntwert de Jean-Claude Muller, dass de Präis net hei zu Lëtzebuerg géif gemaach ginn. Wann et awer sou wier, dass ganz Europa vun der Dréchent betraff ass, sou wéi dat jo elo de Fall ass, da wäert dat sécherlech en Impakt op de Präis hunn.

A genee dat zeechent sech op de Bourse den Ament of. Op der EEX Leipzig läit de Grompere-Präis fir den Abrëll 2019 bei 31 Euro an 90 Cent, pro 100 Kilo. Fir November dëst Joer ass déi selwecht Commande op 25 Euro dotéiert. Den Trend ass also kloer.



Et ass keng absolut Katastroph, mä eng Situatioun déi belaaschtend ass

Dat seet de Marc Fisch, President vun der Bauerenzentral iwwert déi aktuell Dréchent an héich Temperaturen. Net just d'Natur an de Mënsch leiden drënner, och fir d'Béischten ass et net agreabel. Dobäi kënnt dann natierlech als Betrib, datt ee mat Verloschter rechne muss.





Dréchent vs Baueren - Reportage vum Claudia Kollwelter



Et wiisst einfach kee Fudder méi no, seet de Marc Fisch ganz kloer. Zesumme mat sengem Brudder féiert hien e Betrib, dee virun allem op Mëllech-Véi an awer och op Kéi mat Kaalwer fir Fleesch ausgeriicht ass. D'Mëllechkéi géifen den Ament am Stall gefiddert ginn, sou wéi am Wanter quasi, well se einfach näischt méi dobausse fannen. D'Kéi géifen nach eraus op d'Weed gedriwwe ginn, mä dat wier méi e spadséiere goen, wéi dass et wier fir Fudder opzehuelen.

D'Wisen dobaussen si verdréchent an de Mais wiisst net méi. Et muss een sech also iwwerleeën bäi ze fidderen, wat awer och zousätzlech kascht. Dobäi kënnt datt de Präis vum Fudder ëmmer weider klëmmt. Am Fréijoer waren d'Präisser relativ déif, ma aktuell géife se awer massiv unzéien, well jidderee géif probéieren ze kafen, well et soss zu engem Problem kéint kommen. D'Nofro dreift domadder de Präis an d'Luucht.



D'Produktiounskäschten gi méi deier, de Präis vun der Mëllech allerdéngs net. Dee misst e gutt Stéck klammen, fir de momentanen Opwand an d'Käschten ze decken, seet de Marc Fisch. Deen ee Problem ass d'Fudder, en aneren awer och d'Gedéiesch.



Et bräicht een elo fir de Mais an och d'Wisen onbedéngt Reen. D'Situatioun wier bedréckend an et wier och kloer, datt et Verloschter wäerte ginn, och wann et nach schwéier wier ze soen wéi grouss. Elo misst een ofwaarden, wéi sech d'Wiedersituatioun weider entwéckelt, sou nach de Marc Fisch.