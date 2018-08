Police © Police

D'Affer gouf am Garer Quartier vun enger onbekannter Persoun ugeschwat. Bis bei d'Aarbechtsplaz ass den Täter dem Mann nogaangen an huet en dunn an der Avenue de la Liberté dozou opgefuerdert, him Geld ze ginn.Wéi de Mann dat net maache wollt, huet den Déif e Messer gezunn an d'Affer domadder menacéiert. Doropshi goufen dem Mann souwuel den Handy wéi Boergeld ofgeholl. Dono huet den Täter d'Affer dozou opgefuerdert mat an eng Niewestrooss ze kommen, woubäi et dem Mann gelongen ass, fortzelafen.Wéinst der geneeër Täterbeschreiwung, ass et de Beamte relativ séier gelongen, den Onéierlechen an der rue Jean-Pierre-David Heldenstein festzehuelen. Beim Duerchsiche vum Mann ass e Klappmesser an 2 Bulle Kokain opgedaucht.D'Persoun gouf festgeholl, d'Drogen an d'Messer goufe confisquéiert.