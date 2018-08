Den Dossier Kierchefabricke géint Staat a Bistum geet an eng weider Ronn: Nodeems d'Stater Bezierksgeriicht den 11. Juli eng Plainte vum Syfel a ronn 100 Membercomitéë géint d'Regierung an de Bistum als irrecevabel deklaréiert hat, geet d'Representatioun vun de Kierchefabrécke wéi erwaart géint d'Uerteel an Appell.Wéi et an engem Schreiwes un d'Fabriques d'Églises am Land vum Syfel heescht, hätt de Verwaltungsrot d'Decisioun geholl, an Appell ze goen, wëll de Verdikt iwwerflächlech wier an de Kär vun der Saach net géif klären.Am Schreiwes, dat RTL virläit, kréien d'Riichter reprochéiert, hir Motivatioun ongenee a widderspréchlech formuléiert ze hunn.De Froe vu Mënscherechter, Reliounsfräiheet an dem Recht op Eegentum géifen net Rechnung gedroen.Net beäntwere géif d'Uerteel zum Beispill d'Froen, wiem dann d'Gidder vu Kierchen a Kapelle géife gehéieren, wann net de Kierchefabrécken, respektiv iwwert wéi eng Konten d'Banken d'Prokuratioune ginn, wann den neie Kierchefong nëmmen de Besëtz krut, dee Kierchefabrécken u sech guer net dierften hunn.Froen iwwer Froen also ...Um Affekot vum Syfel wier et elo, déi weider juristesch Schrëtt anzeleeden.De Syfel-Verwaltungsrot versprécht, d'Memberen iwwer déi weider Demarchen am Bild ze halen.An der Substanz hat d'Geriicht am Juli tranchéiert, datt d'Konventioun vu Januar 2015 tëscht Bistum a Regierung legitim war a béid Parteien duerchaus konnten iwwer d'Ofschafe vun de Kierchefabrécke verhandelen. Deemno hat d'Geriicht déi ronn 300 Fabriques d'Églises net als Proprietäre vun de Gidder ugesinn, mä als Geranten.