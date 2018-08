Medikamenter géint Blutthéichdrock (01.08.2018) Eng Réi Medikamenter déi géint Bluttheichdrock verschriwwe ginn, goufen elo aus den Apdikten zereckgeruff.

Besonnesch an Daitschland an a Frankraich war an de leschten Deeg vill vum Wirkstoff Valsartan riets. Fir d’Patienten ass et elo d’Fro: Wat ginn et fir Alternativen a kéinten et Engpäss ginn ?

An den Apdikte sinn d'Medikamenter mam veronrengegte Wierkstoff Valsartan huerteg zeréckgezu ginn. Dat war virun zwou, dräi Wochen. Ugefangen huet alles bei engem grousse Produzent a China, wou eng bedenklech fir kriebserregend gehale Substanz an d'Präparatioun geroden ass. Zu Lëtzebuerg huet d'Direktioun vun der Santé d'Apdikter alertéiert. Iwwert Mail a Fax kréien d’Apdikten an esou Fäll Bescheed gesot, si sollen dës Medikamenter net méi verkafen.

„Et ass an dësem Fall e Verkafsstopp. Mee mir kruten allerdéngs net gesot, datt d’Medikamenter déi schonns am Ëmlaf waren, missten zeréckgeholl ginn“, präziséiert den Alain De Bourcy, President vun der Apdikterassociatioun.

Ze soen ass: D'Basissubstanz "Valsartan" gëtt a verschiddene Medikamenter kommerzialiséiert. Et sinn eng Réi Marke mee net all betraff. Fir d'Medikament Diovan gouf et zum Beispill kee Réckruff. Wahrscheinlech wëll an dësem Fall de Wierkstoff an enger aner Fabrick, op enger anerer Plaz op der Welt hiergestallt gëtt, erkläert den Alain De Bourcy.





Schlëmm Enkpäss fir d'Patienten, wa Medikamenter ausfalen, gi jiddefalls momentan net erwaart. An dat wëll déi zeréckgezunne Marken an Zorte vu Medikamenter net déi sinn, déi am meeschte verschriwwe ginn. „Fir de Marché ass den Impakt kléng. Mir hunn net misste villes zeréckschécken “, esou de Vertrieder vun den Apdikter. A weider seet hien: „Ech mengen net, datt et fir d’medezinesch Versuergung zu Lëtzebuerg elo Enkpäss wäert ginn“.

Am Ausland ass dat anescht: A Frankräich sinn der "Agence du médicament" no 1,3 Millioune Leit elo gehäit. Als zweete Patient krut eng betraffenen Zort verschriwwen.

Zum Ausmooss zu Lëtzebuerg huet d'Divisioun vun den Aptikten op Nofro hin schrëftlech matgedeelt:

„D’Santé verfüügt net iwwert Statistike wat d’Verschreiwung vun de betraffene Medikamenter ubelaangt. Mir kënnen awer soen, dass en Taux de prescription vu Generiquen hei am Land relativ niddreg ass (beim Retrait vun de betraffene Medikamenter geet et ëm Generiken - EG, Sandoz, Ratiopharm). Mir erwaarden eis an deem Sënn net eng Penurie vu Produiten op Basis vu Valsartan.“

Vertrauen oder Ëmtauschen?

Fir d‘ Patienten ass et trotzdeem eng komesch Situatioun. Wëll een net onbedéngt novollzéie kann a wéi enger Fabrick de Wierkstoff hiergestallt gouf. Patiente kennen en ongutt Gefill hunn. An da léiwer ganz op dat gewinntent Mëttel verzichten.

„Wann de Patient seet, ech wëll de Valsartan net méi huelen, da ginn et aner Medikamenter aus der Gamme vun de « Sartan ». Mee t’muss ee scho bedenken, datt et net esou einfach ass e Medikament duerch eng aner Zort z’ersetzen. Dat muss ee mat sengem Doktor beschwätzen.“

Och d’Direktioun vun der Santé réit: „Patiente sollen net ouni den Avis vun hirem Dokter d‘Medikamenter mat Valsartan ofsetzen“

Den offizielle Communiqué mat enger Oplëschtung vun de betraffene Medikamenter gëtt et hei! sante.public.lu/fr/actualites/2018/07/valsartan/index.html">http://sante.public.lu/fr/actualites/2018/07/valsartan/index.html

Am Zweiwelsfall ass et d'Recommandatioun: sech beim Dokter, an der Apdikt oder der Direktioun vun der Santé z'erkënnegen.

Infoen vun offizieller Stell gëtt et um: 247-85592.

D'Recommandatioun vun der Direktioun vun der Santé

Retrait, par mesure de précaution, des médicaments contenant du valsartan des firmes Eurogenerics, Sandoz et Ratiopharm

Une impureté a été détectée dans le principe actif servant à la fabrication de médicaments contenant du valsartan produit par la firme Zhejiang Huahai Pharmaceuticals.

Cette impureté, le N-nitrosodimethylamine (NDMA), est une substance probablement cancérogène.

Au niveau européen, des études sont en cours en vue d’évaluer le potentiel impact pour la santé lié à la présence de cette impureté.

Dans l’attente, et par mesure de précaution, tous les médicaments fabriqués avec du valsartan produit par cette firme sont retirés du marché au niveau des pharmacies.

Au Grand-Duché de Luxembourg, seuls les médicaments suivants sont concernés :

- La gamme « Valsartan EG® » et « Co-Valsartan EG® » de la firme Eurogenerics

- La gamme « Valsartan Sandoz® » et « Co-Valsartan Sandoz® » de la firme Sandoz

- La gamme « Valsartan Ratiopharm® » et « Valsartan Ratiopharm comp.® » de la firme Ratiopharm

La liste détaillée des produits et lots concernés au Grand-Duché de Luxembourg a été envoyée aux pharmaciens.

Les autres médicaments contenant du valsartan disponibles au Grand-Duché de Luxembourg ne sont pas concernés.

Il n’existe pas de risque aigu pour le patient. Il est recommandé aux patients de ne pas arrêter de prendre leur médicament contenant du valsartan sans avis de leur médecin ou de leur pharmacien. Les patients doivent toutefois être informés qu’un médicament contenant du valsartan autre que leur médicament habituel, ou un traitement alternatif, peut leur être prescrit.

En cas de doute, les patients sont invités à contacter leur médecin ou leur pharmacien.