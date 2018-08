Wéi MeteoLux matdeelt gouf et de leschte Mount 348 Sonnestonnen um Findel. Esou vill gouf et der zanter 1947 nach ni.

© AFP (Archiv)

De Juli hat déi meeschte Sonnestonnen Opweises an huet domat ee Rekord erreecht. Wéi MeteoLux matgedeelt huet, goufen de leschte Mount 348 Sonnestonnen registréiert. Dat waren déi meescht, déi bis ewell op der Meteosstatioun vum Findel zanter dem Ufank vun den Enregistrementer am Joer 1947 notéiert goufen. De leschte Rekord geet op de Juli 2006 zeréck, wou 345,5 Sonnestonne gezielt gi waren.



Vun den Temperaturen hier war de Mount Juli och waarm awer net exzeptionell. D'Duerchschnëttstemperatur louch bei 22,1 Grad. De Juli 2018 ass domat den zweetwäermste zanter 1947. Am Juli 2006 louch d'Duerchschnëttstemperatur bei 23,5 Grad. MeteoLux hält fest, dass déi 34,7 Grad, déi de 26. Juli op der Statioun um Findel gemooss goufen, e Stéck ënnert den 36,1 Grad leien, déi de 4. Juli 2015 registréiert goufen.



De Juli dëst Joer war dann och ee vun deene fënnef dréchenste Juli-Méint, déi bis ewell op der Meteosstatioun um Findel observéiert goufen. Awer net DEEN dréchensten. De Juli 2018 kënnt op déi fënnef Positioun mat an der Moyenne 14,3 Liter Reen op de Metercarré. Den absolute Rekord gouf am Juli 1999 registréiert. Deemools ware just 2,2 Liter Reen op de Metercarré gefall.