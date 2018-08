© Mobile Reporter/ Olivier Drews

Hei stoung en Auto virun engem Bürosgebai an der Rue Pafebruch a Flamen.



En Zeien huet zesumme mat anere Leit, wéi si den Auto dämpe gesinn hunn, der Automobilistin nach aus dem Gefier gehollef: "De la fumée a commencé à se dégager de la voiture, on a accouru pour aider la conductrice à sortir du véhicule. 10 secondes plus tard, le véhicule prenait feu"



Séier, esou den Zeien, wieren d'Pompjeeën op der Plaz gewiergt, fir d'Flamen ze bekämpfen. D'Fra am Auto wier net blesséiert ginn.



Da mellt den 112 en Accident op der Héicht vun der Lëppschter-Dellt en Donneschdeg den Owend géint 22.15 Auer e Motocyclist mat senger Maschinn gefall a gouf dobäi blesséiert. Op der Plaz waren d'Rettungsekippe vu Buerschent an Housen.