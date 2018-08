Bei engem Duerchschnëttsverdéngscht vu 56.500 Euro am Joer, leien d'Belsch virun den Däitschen an de Fransousen, déi iwwregens am mannsten hei verdéngen.

Déi belsch Frontaliere verdénge méi wéi hir däitsch oder franséisch Kollegen. Dem Statec no, hunn 2017 franséisch Frontalieren an der Moyenne 10'000 Euro pro Joer manner verdéngt wéi déi belsch a 7.000 Euro manner wéi déi däitsch. An dat well d'Fransouse méi Aarbechte maachen, déi net esou gutt bezuelt sinn. Zum Beispill am Horesca-Secteur, dem Commerce oder der Interimsaarbecht.

De belsche Frontalier verdéngt an der Moyenne ronn 56'500 Euro d'Joer, den däitsche knapps 54.000 an de franséische Frontalier 46.700 Euro.

Tëscht 2005 an 2017 ass d'Zuel vun de Frontalieren all Joer ëm 3,7% an d'Luucht gaangen. 2017 gouf et ronn 182.500 Frontalieren, iwwer 52% dovunner si Fransousen. D'Belsch an déi Däitsch maachen all Kéiers knapps ee Véierel aus.

10,6 Milliarden Euro kruten all dës Frontaliere bezuelt.

Déi sozial Kotisatiounen, déi Lëtzebuerg vun de Frontaliere kritt, depasséieren d'Prestatiounen, déi un d'Net-Residenten ausbezuelt ginn ëm 183 Milliounen Euro. D'Frontaliere bréngen eis also méi Sue era wéi mer der hinne musse ginn. D'Zuel vun de Frontalieren, déi eng Pensioun kréien, ass den Ament nach relativ niddreg.

Ronn 1.450 Lëtzebuerger Residente schaffen iwwregens an den Nopeschlänner.