© RTL Archivbild

Nodeems e Post op Facebook d'Ronn gemaach hat, wou eng Fra op en Iwwerfall am Diddelenger Park opmierksam gemaach huet, huet RTL bei der Police nogefrot. Effektiv koum kuerz drop d'Confirmatioun, dass et sou ee Virfall gouf. Dat war en Iwwerfall vun e Samschdeg den Owend. Ma et sollt awer net deen Iwwerfall sinn, deen op Facebook gedeelt gouf, mä en zweeten.Eng weider Kéier huet RTL bei der Police nogefrot a kuerz drop hu si matgedeelt, dass tatsächlech e Sonndeg den Owend een zweete Mann, och vun 3 onbekannten Täter, iwwerfall gouf.En Zeien hat der Police en Iwwerfall gemellt, e Mann wier vun 3 jonke Männer zesummegeschloe ginn. Déi Onbekannt sinn no der Dot geflücht.Mat Hëllef vun enger Täterbeschreiwung huet d'Police no den Onbekannte gesicht, eng zweet Patrull ass an där Zäit nom blesséierte Mann kucke gaangen. Wéi et heescht, war hien uspriechbar a gouf scho vu Secouriste versuergt. Hie war um Kapp verwonnt ginn.Et soll e Sträit tëscht dem Mann an den 3 Onbekannte gi sinn. An der Géigend gouf eng Loftpistoul fonnt. Wiem se gehéiert, steet zu dësem Zäitpunkt nach net fest.Bei den Täter soll et sech ëm 3 Jugendlecher tëscht 16 an 18 Joer handelen, mat däischterer Hautfaarf. Ee vun hinne war donkel ugedoen, en Zweeten hat e rouden Trikot u mat engem Chevrolet-Logo, hat laang zesummegebonnen Rastaen, deen Drëtten hat e wäissen T-Shirt un.D'Ermëttlungen lafen. Sämtlech weider Informatioune si fir d'Diddelenger Police um 24469500 oder fir den 113.