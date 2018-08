Zu engem Tëschefall tëscht der Police an enger Privatpersoun koum et um Mëttwoch um 20.30 Auer um Gaasperecher Kräiz tëscht A1 an A6.

Wéi de Policeauto en aneren Automobilist iwwerhuele wollt, huet de Leschtgenannten d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer an ass an huet de Won vun de Polizisten touchéiert. Beim Accident gouf kee blesséiert.Ma nom Tëschefall gouf en Alkoholtest bei béide Chauffere gemaach an den Test war beim schëllegen Automobilist positiv. De Permis gouf agezunn an e provisorescht Fuerverbuet ausgeschwat.