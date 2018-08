Lëtzebuerg am éischte Weltkrich / Julie Hary



Déi éischt militäresch Operatioun huet sech nämlech zu Lëtzebuerg ofgespillt, andeems déi däitsch Arméi de lëtzebuergeschen Territoire ageholl a besat huet.Schold dorun ass de bekannte Schlieffen-Plang, deen am Joer 1905 vum Alfred Graf von Schlieffen erfonnt gouf. Déi däitsch Arméi hat vir, iwwert d'Belsch an iwwert Lëtzebuerg a Frankräich anzefalen, well déi eng éischter schwaach Verdeedegung haten. Dee Plang ass dann och wéi erwaart gelongen, wouropshin d'Awunner sech séier missten upassen.Zu Lëtzebuerg hunn d'Leit am meeschten ënnert de Fliger-Attacken am Süde vum Land gelidden. D'Fransousen an d'Englänner hu virun allem Garen, Zich an Industriezone bombardéiert. D'Bierger hunn an där Zäit zudeem och un immensen Hongersnéit gelidden, well et schwéier war, u Liewensmëttel ze kommen. Et gouf also eng reegelrecht Kris, och well d'Industrie drënner gelidden huet. Obwuel d'Schmelze weider a Betrib waren, ass just nach an eng Richtung geliwwert ginn. All d'Grenze bis op déi Däitsch waren zou.D'Reaktiounen op déi Kris hunn net laang op sech waarde gelooss, a sou goufen déi éischt Konsumenteschutz-Veräiner gegrënnt an déi éischt Gewerkschafte sinn opkomm. Niewebäi hu sech Leit bei der Croix-Rouge engagéiert oder si hu Spionagennetzer opgesat.Aktiv deelgeholl huet d'Lëtzebuerger Arméi net um éischte Weltkrich, si waren also neutral. Trotzdeem hu vill Lëtzebuerger am Krich gekämpft. Entweder als Legionär bei der Franséischer, Belscher, Amerikanescher oder enger anerer Arméi.Et war e geféierleche Krich, well et den éischte war, andeem d'Aviatioun an industriell Waffen am Asaz waren, dorënner Schären, Mörser an och Gas.Wat vill Leit net wëssen, d'Gëlle Fra vum Claus Cito gouf ze Éiere vun alleguer de Lëtzebuerger Legionären, déi am Krich gekämpft hunn, gebaut. Domat kann een och haut der Zäit vun deemools gedenken.