Zu Hamburg huet d'Ëmwelt-Administratioun en Dënschdeg eng Tonn doudeg Fësch aus der Elbe missen huelen. D'Waasser hat net méi genuch Sauerstoff. Och an de Lëtzebuerger Baachen a Flëss sinn ähnlech Situatioun net auszeschléissen.

Bis ewell krut d'Waasserwirtschaftsamt awer nach kee Fëschstierwen an där Gréisstenuerdnung gemellt. Suerge géif een sech nawell maachen, erkläert den Direkter vun der zoustänneger Administratioun Jean-Paul Lickes. Ëmmerhi versprécht d'Meteo fir déi nächst Deeg net all ze vill Changementer.





Fëschstierwe wéinst der Hëtzt D'Hëtzt déi lescht Woche concernéiert och d'Fléissgewässer. Flora a Fauna leiden ënnert den héijen Temperaturen.



Wat d'Temperatur méi héich ass, wat de Sauerstoffgehalt méi erof geet. Och de Rengen Debit vum Waasser geet erof, sou dass een d'Leit och opgefuerdert huet, kee Waasser aus Baachen a Flëss ze huelen. Et géifen elo scho Baache ginn, déi komplett ausgedréchent wieren.

Ma dat ass net alles. Wann de Waasserpeegel ganz niddreg ass, kann nach déi klengste Pollutioun drastesch Konsequenzen hunn. Manner Waasser, heescht nämlech manner Verdënnung. Problematesch géif et fir vill Fësch bei enger Waassertemperatur vu 27-28 Grad ginn. Virun allem bei méi klenge Gewässer riskéiert de Problem méi schlëmm ze ginn, grouss Flëss sinn hei manner betraff.

Och dat wär awer nach méiglech. Vill kéint een dogéint net ënnerhuelen. D'Natur, also d'Force majeure, decidéiert eleng wéini a wéi vill et reent. Beim Waasserwirtschaftsamt géif een also surveilléieren, sech preparéieren, an hoffen. Ee Virdeel huet d'Musel awer géintiwwer dem Rhäin oder der Elbe, esou den Direkter vum Waasserwirtschaftsamt Jean-Paul Lickes. D'Musel huet nämlech méi Staustufen a kann sou besser a méi einfach reguléiert ginn.

An dat ass natierlech eng gutt d'Nouvelle fir d'Fësch an der Musel.