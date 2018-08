Op der Pressekonferenz nach mateneen, elo wuel éischter géinteneen: d'Sonja Holper an de Lee Michel Baseggio. © Carine Lemmer

© Carine Lemmer

Déi designéiert Spëtzekandidatin fir de Bezierk Zentrum, Sonja Holper, huet RTL matgedeelt, datt d'Biergerinitiativ keng Responsabilitéit méi géing iwwerhuele fir Aktiounen an Eegeregie vum aneren Haaptresponsabelen, dem Lee Michel Baseggio, deen am Süde sollt Spëtzekandidat sinn.Wann d'Biergerinitiativ auserneebrécht, stinn d'Chancen ëmmer manner gutt, fir fir d'Wahlen am Oktober zougelooss ze ginn.D'Ënnerschrëfte vu 4 Deputéierten huet ee bis ewell definitiv net, seet d'Sonja Holper. Op der Presentatiounspressekonferenz am Juli hat dat nach ganz anescht geklongen ...D'Sonja Holper léisst awer wëssen, datt een net géing opginn an datt et d'Zil bleift, fir mat an d'Walen ze goen. Et géing een elo versichen, fir pro Wahlbezierk 100 Ënnerschrëften ze sammelen.Fir hei am Land ze kandidéieren, brauch een eng gewëssen Ënnerstëtzung, spréch Ënnerschrëften. Entweder d'Ënnerschrëft vun engem Deputéierten an all Bezierk oder honnert Ënnerschrëfte vu Wieler an all Bezierk.Nodeems RTL dës Informatioun publizéiert hat, koum vun der E-Mail-Adress info@demokratie.lu eng Reaktioun, an där et geheescht huet, et géif keng Problemer bannent der Biergerinitiativ. An deem Schreiwes huet et ënnert anerem geheescht: "Es gibt Innerhalb der Demokratie2018 Absolut keinen Streit, oder Unstimmigkeiten".An och dës Ausso war doran ze liesen: "Frau Sonja HOLPER ist auch nicht befügt ohne das OK,Der Koordination-s- Komission Lügen Infos an Die Presse Weiter zu geben, Es Wird auch klar und Deutlich noch mal gesagt, das Frau HOPLER, und BASEGGIO, nicht Alleine Das Sagen haben, Sondern Die Ganze Koordinationskommission dies Aus mehren Personen Besteht."