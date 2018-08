Géint 9 Auer e Mëttwoch den Owend hat sech eng Persoun mat Schnëttwonnen un den Hänn zu Wolz am Spidol presentéiert. Eng Ermëttlung gouf direkt an d'Weeër geleet.Wéi sech erausgestallt huet, hat dës Persoun eng Ausernanersetzung mat engem Mann, dee mat enger Matraque an engem Messer ekippéiert war. Am Laf vum Owend gouf de presuméierten Täter festgeholl.Hie koum op Uerder vum Parquet zu Dikrech bei en Untersuchungsriichter.