Zu deem Grupp gehéieren de Gas- a Stroumliwwerant Enovos an den Netzbedreiwer Creos. Keefer ass déi chinesesch Entreprise “China Southern Power Grid International”. Et gëtt geschat, dass si ronn 400 Milliounen Euro – an domat eng 100 Milliounen Euro méi wéi Uganks erhofft – fir des Participatioun op den Dësch leet.Ma net jiddereen ass begeeschtert vun dësem Deal.

De franséischen Investisseur Ardian ass zanter 2012 Aktionär an hat 2015 den däitsche Firmen E.ON a RWE nach weider Parten ofkaaft. Am Abrëll dëst Joer hat Ardian, deem insgesamt 25,48 Prozent vun de Parte gehéieren, annoncéiert, seng Participatioun um Lëtzebuerger Grupp wëllen ze verkafen.



Dem Staat gehéieren duerch direkt an indirekt Participatiounen ronn 75 Prozent vum Betrib. Doduerch hat d’Regierung e Viirkaafsrecht op de Parten, dat awer offensichtlech net genotzt gouf. Fir de Jean-Marie Jacoby, Walkandidat fir d’KPL, hätt dat awer keen Ënnerscheed gemaach. De Staat verhält sech wéi ee Finanzinvestor.

Der CSV ass et trotzdem wichteg, wéi vill Afloss deen neien Aktionär op d’Aarbecht bei Encevo wäert hunn, wéi den Deputéierten Léon Gloden erkläert. Et wier net gutt, datt d'Chinesen eng Minorité de Blocage an der Gesellschaft kréien.

Am Géigesaz zum viregten Aktionär ass déi chinesesch Entreprise ee vun de féierenden Betriber aus der Branche, wat eng Partie Virdeeler mat sech brénge kéint, mengt och den DP-Deputéierten Eugène Berger.

Méi Detailer zum Verkaf sinn den Ament nach net bekannt. Bis d’Transaktioun komplett ofgeschloss ass, dierften awer nach ronn 6 Méint vergoen.