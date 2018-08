© AFP

Den deemolegen delegéierten Nohaltegkeets- an Infrastrukturminister hat dem Stolproduzent sengerzäit virgeschriwwen, bal 81.000 Quotae vun Zäregasemissiounen zréckzeginn. 3 Méint drop hat den CSV-Politiker dës Decisioun confirméiert.

Verwaltungsgeriicht - ArcelorMittal / Rep. Eric Ewald



Am Juni 2013 hat de Marco Schank festgehalen, dass ArcelorMittal bis spéitstens Enn Juli 80.922 där Quotaen un d'Ëmweltverwaltung zréckzeginn hätt. De Stolproduzent hat am Juli 2013 e Recours gracieux dogéint agereecht, den delegéierte Minister hat deen awer am September 2013 zréckgewisen. ArcelorMittal war am Oktober 2013 dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen. Am Dezember 2014 hat den Tribunal administratif eng Question préjudicielle un d'Verfassungsgeriicht gestallt an dat hat déi Fro am Juni 2015 un den Europäesche Geriichtshaff weiderginn. Deen hat am Mäerz zejoert ë.a. festgehalen, dass eng national Autoritéit Quotaen, déi net benotzt goufen, zréckfroe kéint.

Fir den Tribunal administratif hu sech d'Froe gestallt, ob déi Quotaen zu Onrecht vergi goufen an ob d'Aussetze vun der Produktioun op der Schëfflenger Schmelz als Astelle vun hirem Bedreiwen ze bewäerte war. Woubäi de Minister direkt iwwer all komplett oder deelweis Astelle vum Bedreiwen z'informéiere war, hien e komplett oder deelweis Zréckgi vun net benotzte Quotae froe konnt, e provisorescht Aussetze vun den Aktivitéite keng Konsequenz op d'Quotaen hat an net als Astelle vum Bedreiwen unzegesi war. Et géif aus kengem Dokument ervirgoen, dass en Astelle vum Bedreiwe virlouch, ouni Perspektiv fir en nees-Ophuele vun der Aktivitéit. De Verwaltungsrot vum Stolproduzent hätt am Oktober 2011 decidéiert, zäitweileg mat der Produktioun op der Schëfflenger Schmelz opzehalen. Zu engem Moment wär vu bis Mäerz 2012 Rieds gewiescht an deemno net vum Astelle vum Bedreiwen. Dono eréischt wär vun enger onbegrenzter Dauer vum Aussetze vun der Produktioun geschwat, ma déi Decisioun eben net vun Ufank u geholl ginn. Et wär dofir falsch, wann de Staat soe géif, d'Quotae wären am Februar 2012 zu Onrecht vergi ginn, un eng Firma, déi mat hirer Aktivitéit opgehalen hätt. D'Decisioune vum Marco Schank wären dowéinst ze annuléieren, mä ArcelorMittal hätt keng Indemnité de procédure vu 5.000 € zegutt.