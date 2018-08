Ronn 4'500 Leit, déi bei der Adem ageschriwwe sinn, waren an de leschte 6 Méint krank geschriwwen.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Adem-Krankeschäiner - Reportage vum Maxime Gillen



Dat äntwert den Aarbechtsminister Nicolas Schmit op eng parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert Martine Mergen. Knapp en Drëttel vun de Leit war méi laang krank.Bannent de leschte sechs Méint goufen eppes méi wéi 6'000 Krankeschäiner bei der Adem agereecht. Domat gouf knapp 4'500 Leit attestéiert, dass si fir eng gewëssen Zäit net schaffe kënnen – sief dat well se krank sinn oder am Congé de Maternité.Eppes méi wéi en Drëttel vun de Krankschreiwunge war fir manner wéi fënnef Deeg. Nëmme ronn hallef sou vill Krankeschäiner ware fir eng Dauer vu 6 bis 14 respektiv 15 bis 30 Deeg. D’Statistik hält dobäi awer net fest, wéi vill Leit méiglecherweis e puer Mol fir déi selwecht Dauer krank geschriwwe goufen.Knapp en Drëttel vun de Leit ware fir 1 bis 6 Méint net an der Lag schaffen ze goen.Et géif keng medezinesch Kontroll bei Leit gemaach ginn, déi e Certificat agereecht hunn, dass si net kënne schaffen, präziséiert de Minister weider. Allerdéngs kéinten déi Leit awer, trotz Krankeschäin, fir e Rendez-Vous bei d’Adem geruff ginn.