Am Zoo konnte Grouss a Kleng déi vill Déiere bewonneren an d'Atmosphär am Grupp genéissen. Wichteg war dëst Joer, datt een et fir d'éischte Kéier och Rollstullfuerer erméigleche konnt, den Ausfluch matzemaachen.

Den Alldag vergiessen an e flotten Ausfluch am Grupp maachen. Fir vill Leit, déi op d'Servicer vun der Stëmm vun der Strooss ugewise sinn oder sech do engagéieren, ass de Summerausfluch eppes, op dat si sech dat ganzt Joer freeën, sou d’Alexandra Oxacelay, Directrice vun der ASBL, nieft der Chrëschfeier an der Visitt op der Schueberfouer.



Zanter 1999 ginn et dës Ausflich schonn. Et war ee schonn zesummen am Europa Park an och d'Minièren zu Rëmeleng kucken. Dëst Joer gouf sech fir den Zoo zu Amnéville entscheet a fir de Jean-Marie, dee bei der Stëmm an der Stad am Sanitärberäich matschafft, ass et och drëm gaangen, de Kanner eng Freed ze maachen.



Méiglech gemaach gouf den Ausfluch duerch Donen a mat der Hëllef vum Gesondheetsministère, virun allem awer och duerch den Engagement vu ville Sozialaarbechter. Dobäi huet een a punkto Organisatioun schonn eng gewësse Routine entwéckelt, do wieren och déi ronn 90 Participante kee Problem gewiescht.



Wien d'Stëmm vun der Strooss an hirer alldeeglecher Aarbecht ënnerstëtze wëll, kann en eenzelen Don maachen oder Member ginn. Domat ginn eenzel Servicer finanzéiert, sou zum Beispill de Restaurant social. Fir wéineg Geld kritt een hei all Dag eppes Waarmes z'iessen, virun allem och am Wanter.