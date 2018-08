D'Fransouse verdénge manner wéi hir Kollegen aus der Belsch oder aus Däitschland, well se dacks méi jonk sinn an dowéinst och manner Anciennetéit hunn.

Zanter en Donneschdeg wësse mer offiziell, dass et nawell gréisser Ënnerscheeder gëtt bei de Paie vun de Frontalieren hei am Land.

De Statec hat eng nei Nott erausginn, wou sech genee domadder beschäftegt gouf.

Déi belsch Frontaliere verdénge méi wéi hir däitsch oder franséisch Kollegen. Dem Statec no, hunn 2017 franséisch Frontalieren an der Moyenne 10.000 Euro pro Joer manner verdéngt wéi déi Belsch, a ronn 7.000 Euro manner wéi déi Däitsch.

U wat läit dat, kann ee sech elo froen, a wéi kommen déi Zuelen iwwerhaapt zustanen, déi zanter en Donneschdeg fir eng gewësse Polemik an de sozialen Netzwierker suergen...?!





Statec Frontalieren - De Reportage vum Joel Detaille



56.532€, dat ass den Duerchschnëttsverdéngscht vun engem belsche Frontalier hei zu Lëtzebuerg. Am Verglach mat engem, deen aus Frankräich op Lëtzebuerg schaffe kënnt, sinn dat ëmmerhin knapps 10.000€ méi. En dach anstännegen Ënnerscheed, fir deen et awer plausibel Grënn gëtt.

Et huet nämlech näischt dermat ze dinn, dass Zitat : „D’Fransousen dach souwisou all liddereg sinn“, wéi een dat an de Commentaires-Kolonnen op Facebook beispillsweis huet misse liesen.

De Communicatiouns-Responsabelen beim Statec, Christian Welter erkläert eis d’Paien-Ënnerscheeder esou:

Christian Welter: Et gëtt ee Grond fir des Differenz. Déi franséisch Frontaliere sinn iwwerrepresentéiert a Secteuren, wou manner verdéngt gëtt, sief dat an der Restauratioun oder am Commerce. Dat dréckt natierlech hiren Duerchschnëttssalaire no ënnen. En anere Grond huet mat der Altersstruktur ze dinn. D'Fransouse verdénge manner wéi hir Kollegen aus der Belsch oder aus Däitschland, well se dacks méi jonk sinn an dowéinst och manner Anciennetéit hu wéi déi belsch oder däitsch Frontalieren. Dat ass e Phänomen, dee queesch duerch all Secteure geet. Och am Finanzberäich z.B. verdéngen d'Fransouse manner wéi di däitsch an d'belsch.

T’läit also op der Hand, e méi jonke Salarié verdéngt manner, wéi een, dee scho méi eng laang Anciennetéit a sengem Betrib huet, an dat ass bei de Fransousen eben dacks de Fall.

De Statec huet awer och d’Evolutioun vun de Chifferen an de leschten 12 Joer analyséiert, an dobäi gouf festgestallt, dass och d’Krisejoren 2007 an 2008 just e minimalen Impakt op de Flux vu Frontalieren hat, déi heihi schaffe kommen. Generell geet den Taux vun de Grenzgänger progressiv an d’Luucht. Bis op d’belsch, wou d’Zuele vun de Salariéen liicht erofgaangen ass.

Iwwregens, nach eng Ausso, déi falsch op de sozialen Netzwierker kurséiert : Nee, d’Frontaliere kaschten eis net méi, wéi se eis abréngen.

Déi sozial Kotisatiounen, déi Lëtzebuerg vun de Frontaliere kritt, depasséieren nämlech d'Prestatiounen, déi un d'Net-Residenten ausbezuelt ginn ëm 183 Milliounen Euro, pro Joer. D'Frontaliere bréngen eis also méi Sue eran, wéi mer der hinne musse ginn.