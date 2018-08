Et entsti komplett nei Quartieren hei am Land, deels Dosenden, respektiv Honnerte vu Wunnengen, erstinn esou. Mä wou gëtt eigentlech iwwerall gebaut?

© kehlen.lu

Lëtzebuerg entwéckelt sech ëmmer méi séier. 602.000 Leit hunn op den 1. Januar dëst Joer hei am Land gewunnt an et ginn der vu Joer zu Joer méi. Doduerch ginn ëmmer méi Wunnenge gebraucht an de Problem vum Logement am Land ass jidderengem bewosst.

Esou kënnt et, dass komplett nei Quartieren am Land entstinn, deels Dosenden, oder honnerte vu Wunnengen, déi komplett nei entstinn. De Joël Detaille huet sech mol schlau gemaach, wou iwwerall gebaut gëtt an ass dofir fir den Ufank vun enger Serie mol an d'Gemeng Kielen gefuer.





Quartieren Deel 1: Elmen



Méi genee op Ollem, wou d'Awunnerzuel an den nächste Joren exponentiell dierft klammen. De fuschneie Quartier Elmen wäert hei nämlech entstoen an ass zanter Ufank Summer an der Bau-Phase. Eng 750 Logementer, dovunner 350 Eefamilljenhaiser an eng 400 Appartementer wäerten hei op enge 27 Hektar entstoen, opgedeelt an 3 reegelrecht Dierfer.

Ugefaange gouf elo scho mol mam Zentrum, engem grénge Quartier, mat um Enn sou gutt wéi kengen Autoen an de Stroossen. Et gëtt op déi douce Mobilitéit gesat. Zentral gi nämlech Parkhaiser gebaut, wou d’Leit, déi eng Wunneng do hunn, hiren Auto kënnen ofstellen. Keng Garagen deemno.

Eng Mesure, déi am Ausland, beispillsweis an Holland, schonn Usus ass, hei zu Lëtzebuerg nach relativ nei – dofir geet den Direkter vun der SNHBM Guy Entringer och dervun aus, dass de Projet net jidderengem dierft gefalen. Et wier an enger gewësser Weis Neiland dat een hei betrëtt.

Keng Wunneng wier awer méi wéi 200 Meter wäit ewech vun esou engem zentrale Parking. Soss fënnt een herno awer alles, wat een an engem klengen eegenen Duerf brauch.

Et war wichteg eng Mixitéit an dat Ganzt eranzebréngen. Vun der Schoul bis bei e Partysall - alles wäert ze fanne sinn.



Och Commercen, Bistroen oder Restauranten dierften eng Plaz op Elmen fannen. De Buergermeeschter vu Kielen, zu där Gemeng och Ollem gehéiert Felix Eischen ass vum Projet op alle Fall iwwerzeegt :

D'Präisser an der Gemeng sinn héich. Mä wann een d'Opportunitéit kritt, fir do kënnen mat engem méi avantagéise Präis ënnerdaach ze kommen, dann ass dat gutt.



Bleift d'Fro nom Trafic. Wann ee vun Ollem wëll an d'Stad, da muss een duerch Capellen, fir op d’Areler Autobunn. Do ass haut schonn, op gutt Lëtzebuergesch gesot, der Däiwel lass. Den Ament leeft eng Etüd am Nohaltegkeetsministère, well och d'Nopesch-Gemenge sech natierlech Suerge maachen. Virgesinn ass awer vun Elmen erfort op alle Fall mol eng nei Vëlospist an och eng nei Buslinn, déi speziell aus dem Quartier an d'Stad wäert fueren.

D'Vente vum Projet op Elmen fänkt an der zweeter Halschent vum nächste Joer un.