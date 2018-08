© AFP

Recommandatioune fir jiddereen: Et soll ee sech der Hëtzt upassen an op alle Fall oppassen, datt ee genuch drénkt. Och soll een, wann et z'evitéieren ass, sech net während de wäermste Stonne vum Dag laang an ongeschützt an der Sonn ophalen.Fir de Süden gëtt mat Temperature bis 34° Celsius gerechent. Fir de Recht vum Land schwätzt Meteolux vun Temperature bis 31° Celsius.

D'Alerte vu Meteolux

Procédure Alerte MeteoLux lancée le:03/08/2018 à 06:28:15.

Vigilances MeteoLux: Alerte Orange. Grande chaleur température maximale de 33 à 35 degrés celsius, pour le sud du pays.

Valide pour l'échéance du: 04/08/2018 12:00 au 04/08/2018 20:00.



D'Zuel vun de Leit, déi wéinst der grousser Hëtzt vun de sougenannten Iwwerwaachungsvisitten am Kader vum Plan canicule profitéieren, ass op 353 Persounen geklommen. Während deene Visitte, gi Mataarbechter vum Roude Kräiz an dem Fleegesecteur no eelere Persoune kucken, ob alles an der Rei ass. Zum Beispill gëtt gepréift, dass d'Leit genuch Flëssegkeet zou sech huelen.

D'Persoune, déi den Zerwiss an Usproch huele, mussen eng Rei Konditiounen erfëllen, sou z.B. 75 Joer al sinn an eleng an ouni weider Hëllef liewen. Déi Concernéiert kënne sech an der Zentral vum roude Kräiz umellen oder iwwert den Telefon vun der Inspection sanitaire vum Gesondheetsministère.





Hei dat offiziellt Schreiwes vun der Regierung:

La Direction de la santé déclenche l'alerte orange du plan canicule (03.08.2018)



Communiqué par: ministère de la Santé

Suite aux prévisions de MeteoLux annonçant des températures maximales qui dépasseront encore les 30°C sur la plus grande partie du Luxembourg dans les prochains jours, la Direction de la santé a décidé de déclencher la phase d'alerte orange du plan canicule.



Cette phase comprend une première visite d'évaluation à opérer par les réseaux d'aide et de soins à domicile auprès des patients figurant sur les listes de la Croix-Rouge luxembourgeoise dans le cadre du plan canicule, ne bénéficiant pas de prestations de l'assurance dépendance et non-connues par les réseaux, conformément aux dispositions de la convention canicule 2018 conclue avec la COPAS.



La Croix-Rouge ainsi que la COPAS (avec les réseaux d'aide et de soins à domicile) déploient le nombre de professionnels nécessaires à l'encadrement des personnes nécessitant une aide dans le cadre du plan canicule. Les professionnels (infirmiers, aides-soignants, aides socio-familiales) sont sensibilisés et formés afin de contribuer au bon déroulement du plan.

Le plan canicule propose aux personnes de 75 ans ou plus, vivant seules (ou avec une personne non valide), à autonomie limitée, peu entourées et sans aide de la part de l'assurance-dépendance, de s'inscrire ou de se faire inscrire pour bénéficier de visites de surveillance et d'aide à l'hydratation en cas de forte chaleur.



Recommandations lors d'une vague de grande chaleur:



Si vous avez dans votre entourage une personne âgée ou malade qui vit seule, il sera important d'aller quotidiennement chez elle, pour notamment vérifier qu'elle dispose de suffisamment d'eau minérale et qu'elle en consomme assez.



• Assurez-vous qu'elle consomme au moins 1,5 litre d'eau minérale ou d'eau gazeuse par jour.

• Veillez à ce qu'elle passe plusieurs heures par jour dans des endroits frais ou à l'ombre.

• Fermez les fenêtres – et volets des fenêtres exposées au soleil – pendant la journée.

• Assurez-vous qu'elle prend régulièrement des douches ou bains partiels rafraîchissants.



Les personnes concernées peuvent également contacter la centrale téléphonique de la Croix-Rouge luxembourgeoise téléphone: (+352) 27 55 (du lundi au vendredi de 8 à 17 heures) ou s'adresser à l'Inspection sanitaire de la Direction de la santé (247-85650) pour tout renseignement supplémentaire.



Informations supplémentaires sur sante.lu





Weider Informatiounen

