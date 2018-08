D'Police réit, dës Streck am Moment ze evitéieren. D'Pompjeeë si mat 8 Ween a 40 Leit am Asaz. Weider Pompjeeë goufen zur Verstäerkung geruff.

© André Bauler

Et soll sech ëm e ganz grousse Bëschbrand handelen, wéi een och op de Fotoen erkennt.



Et sinn dem Ament 40 Leit op der Plaz fir d'Feier vun 2 Fronten ze bekämpfen. 8 Ween wieren den Ament op der Plaz an et sollen der nach derbäi kommen.