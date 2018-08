D'Asbl Ecotrel këmmert sech zanter 2004 ëm d'Kollekt an de Recyclage vun elektreschem Equipement. Elo geet een e weidere Schrëtt.

Déi lescht Joren hunn déi responsabel un engem Konzept geschafft, mat deem zum Beispill Smartphonen, Computer an Ecrane besser kenne valoriséiert ginn. Zesumme mat ënnert anerem dem Offall-Gestionnaire Lamesch ginn al oder futtis Apparater agesammelt an da manuell ausernee geholl. Bei der Revaloriséierung gëtt virun allem op den Dateschutz opgepasst. Esou kënne Banken oder Audit-Societéite sécher sinn, dass d'Apparater déi net méi gebraucht ginn, net iergendzwousch am Ausland landen, huet den Direkter vun Ecotrel Bernard Mottet um Freideg de Mëtten op der Presentatioun vum Center zu Beetebuerg erkläert.

Nei ass och e sougenannte solidaresche Cluster. Aktuell hu sech eng 8 Entreprisen an Associatioune regroupéiert, fir d'Kreeslafwirtschaft z'amelioréieren an illegal Exportatioune vun alen Elektroapparater z'evitéieren. Dës Kooperatioun soll eng Äntwert si fir d'Privatwirtschaft, déi hir al Apparater sécher wëll liquidéieren, a fir individuell Persounen déi hiren alen Handy gär géife weiderginn.